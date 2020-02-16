'Türkiye’nin Mühendis Kızları' İstanbul’da buluştu

'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde yer alan bursiyerler İstanbul’da buluştu. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan öğrenciler, deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar bir araya geldi. İstanbul Kavacık’taki Limak Eurasia Luxury Otel’de gerçekleşen buluşmada, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylaştı.

“KADININ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 34,6”

Kadınlar ve kız çocuklarının çevre, bilim ve teknoloji gibi temel konulardaki hakimiyetinin artırılması gerektiğini söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ülkemizin temel politikalarında ve bakanlığımızın çalışmalarında kadınların iş gücüne katılımı konusu özel bir yer tutuyor. Türkiye kadınların iş gücüne katılımında Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin önüne geçmiş durumda. Son 10 yılda kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa’da 1’nci sıraya yükselmiş durumdayız. 2008-2018 yılları arasında kadın istihdamının yaklaşık 3.4 milyon kişi ile yüzde 61 oranında arttırmış durumdayız. Yine aynı dönemde Almanya’da kadın iş gücü artışı milyon 146 bin kişi, İngiltere’de 1 milyon 471 kişi olurken ülkemizde ise kadın iş gücü 4 milyon 144 bin kişi ile yüzde 65,5 oranında arttı. Kadın iş gücüne katılma oranımız şu an yüzde 34,6 seviyelerinde. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5 üzerine çıkarmak.”