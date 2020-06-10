Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları yüzde 83 azaldı

TÜROB tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul Nisan ayı otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %81,6 azalarak, %15,6 oldu.

Antalya Bölgesi Nisan ayı otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %86,3 azalarak, %8,7 şeklinde belirlendi.

Ankara'da Nisan ayında otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %91,1 azalarak, %6,3 oldu.