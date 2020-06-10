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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları yüzde 83 azaldı
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    10.06.2020 - 15:49 | | AA

    Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları yüzde 83 azaldı

    Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları, 2019 yılının aynı  dönemine %83,1 azalarak, %12,7 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında doluluk oranı %75,2  olmuştu.

    Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları yüzde 83 azaldı

    TÜROB tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul Nisan ayı otel  dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %81,6 azalarak, %15,6 oldu.

    Antalya Bölgesi Nisan ayı otel dolulukları bir önceki yılın aynı  dönemine kıyasla %86,3 azalarak, %8,7 şeklinde belirlendi.

    Ankara'da Nisan ayında otel dolulukları bir önceki yılın aynı  dönemine kıyasla %91,1 azalarak, %6,3 oldu.

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