Türkiye'nin Nisan ayı otel dolulukları yüzde 83 azaldı

TÜROB tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul Nisan ayı otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %81,6 azalarak, %15,6 oldu.
Antalya Bölgesi Nisan ayı otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %86,3 azalarak, %8,7 şeklinde belirlendi.
Ankara'da Nisan ayında otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %91,1 azalarak, %6,3 oldu.
Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.