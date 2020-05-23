Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Türkiye’de geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı bu yıl 486’ya ulaşırken Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023’te bu alanda dünya birinciliğini hedefliyor.

En çok Antalya’da

Listede Türkiye’nin dünyaca ünlü plajları yer alıyor. Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de 52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Samsun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti.

Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Bu kriterler arasında sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme var.

Hatlar açılınca bizi seçecekler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile yaptı. Kovid-19 nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Ersoy, gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye’nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek.”