BİST103.0240.37EURO7.43-0.03USD6.810.43ALTIN380.430.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu
    ABONE OL
    23.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

    Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu. Türkiye’nin arkasından dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada Fransa yer alıyor.

    Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

    Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Türkiye’de geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı bu yıl 486’ya ulaşırken Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023’te bu alanda dünya birinciliğini hedefliyor.

    En çok Antalya’da

    Listede Türkiye’nin dünyaca ünlü plajları yer alıyor. Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de 52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Samsun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti.

    Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Bu kriterler arasında sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme var.

    Hatlar açılınca bizi seçecekler

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile yaptı. Kovid-19 nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Ersoy, gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye’nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek.”

     

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi

    Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye’de patolojinin simge ismiydi | Yüzlerce öğrenciye el verdi

    Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye’de patolojinin simge ismiydi | Yüzlerce öğrenciye el verdi

    Sıradaki Haber