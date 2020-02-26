Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye, petrol arama faaliyetlerine hız verirken, İngiltere’den açık artırma ile satın alınan sondaj gemisi de Gebze için yola çıktı. Sondaj gemisi filosu her geçen yıl artarken, Türkiye ilk ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ sismik gemisi ile çalışmalara başladı. Mili imkanlar ile filoya ‘Oruç Reis’ katıldı. İki tane de derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik. İlki 'Fatih', ikincisi 'Yavuz', üçüncü gemi de İngiltere’de yapılan açık artırma ile satın alınan ‘Sertao’ adlı gemi oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan 8 yıllık gemi de Gebze’ye gelmek üzere İngiltere’den hareket etti. Güney Kore’de Samsung tarafından inşa edilen geminin 17 Mart'ta Türk karasularına girmesi bekleniyor. 5 yıl öncesine kadar Brezilya tarafından kullanılan gemi, 2 yıldır İngiltere’de Port Talbot limanında yeni sahibini bekliyordu.Açık artırma ile satın alınan 227 metre uzunluğundaki gemi en zorlu koşullarda da görev yapabiliyor.

BAKAN DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye yazdı.

KARADENİZ’DE ARAMA FAALİYETLERİNDE BULUNMASI BEKLENİYOR

11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen geminin özellikle Karadeniz’de arama faaliyetlerine katılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada gemi ile ilgili şu bilgileri vermişti: “Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6'ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz'de arama yapacak" Dönmez, geminin adının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve denizcilik alanında önde gelen isimlerin ön planda olacağını söylemişti.Geminin adının ise Trablusgarp fatihi olarak anılan Osmanlı İmparatorluğu donanmasının efsane isimlerinden Turgut Reis olması bekleniyor.