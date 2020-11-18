Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 11,2 azalışla 225 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,9 azalışla 593,5 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 24,6 azalışla 79,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 düşüşle 90,8 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,1 artışla 48 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 13,4 artışla 185,4 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 103,9 milyar dolar

Portföy yatırımları, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 21,7 azalarak 103,9 milyar dolara indi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 sonuna göre yüzde 37,3 azalışla 20,4 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,1 düşüşle 5,7 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7 azalışla 45,8 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 0,6 artarak 304,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 5,1 azalarak 33 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 8,7 artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 azalarak 64 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,2 düşüşle 93 milyar dolara indi.