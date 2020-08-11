Türkiye’nin üst lig hedefi devam ediyor

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ndeki yükselişe ilişkin, “Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından endeksteki yükselişe dikkati çekerek, “Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

10 ihracat pazarı

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, haziran ayında 47.5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı. Söz konusu veri, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

Yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 kaynaklı olarak yaşanan sert daralmaların ardından temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesi, Türk imalat ihracatının 5’te birinden fazlasını oluşturan Almanya, İngiltere ve İtalya’nın temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı. Fransa, İspanya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de üretim büyüme kaydetti.