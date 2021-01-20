Türkiye'nin yeni vergi rekortmeni açıklandı

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,27, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.

Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 15,9, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 15,31 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırası ise tahakkuk eden 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Listenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Kurumlar vergisi listesine bankalar damgasını vurdu.

Buna göre, 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 83 milyon 969 bin 391 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Türkiye'de 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (10), Eskişehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi.

67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı. Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5'inci sırada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da 36 milyon 249 bin 202 liralık vergi tahakkuku ile 6'ncı sırada yer aldı.

Bazı yabancı teknoloji şirketlerinin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 30 milyon 930 bin 417 liralık vergiyle 9'uncu sıradaki yerini korudu.