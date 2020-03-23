Türkiye'ye nefes aldırdı!

Türkiye, dünyayı saran salgına karşı "ekonomik ve sosyal seferberlik" başlatırken, hükümet gerekli adımları hızla yaşama geçiriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla ülke genelinde yürütülmekte olan bütün icra ve iflas takipleri, ihtiyati haciz kararları 30 Nisan'a kadar durduruldu. Milyonlarca çalışanı, işletmeyi korumaya alacak kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor. Havayolu hizmetlerinde 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, teşvik, online destek, öteleme, süre verme gibi kolaylıklar sağladı. Geri kazanım katılım payı beyan dönemi uzatıldı.

İCRA VE İFLAS TAKİBİ DURDU

Cumhurbaşkanı kararıyla icra ve iflas takipleri durduruldu. Nafaka alacakları dışındaki bütün icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Kararda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, yurt genelinde yürütülen tüm takiplerin durdurulduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir" denildi.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

Bakanlık, elektronik ortamda beyan zorunluluğu getirilen geri kazanım katılım payı beyan dönemini 6 aya çıkardı. Bu yıl için birinci dönem, "OcakŞubat- Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık" olacak. Bu dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31 Temmuz'a kadar ödenecek.

ÖDENEĞE BAŞVURU BUGÜN BAŞLIYOR

Salgından olumsuz etkilenerek üretime ara veren, kapatan işletmelere destek için uygula-nacak kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor. Tekstilden perakendeye, kreşlerden yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda istihdamı koruma kaydıyla 3 aylık maaşın yüzde 60'ını devlet ödeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler İŞKUR il müdür-lükleri ve hizmet merkezlerine özel oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla başvuru yapacak.

YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK

Milyonlarca çalışan ve işyerini ilgilendiren telafi ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin yasal düzenleme bu hafta yapılacak. Meclis'e gelecek düzenleme ile son 3 yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primini ödeme koşulunda gün şartı azaltılacak. Devlet, faaliyetine ara veren işyerlerinde son bir yıldır asgari ücretle çalışan bir işçiye bin 752 lira ödenek veriyor.

HAVACILIKTA KDV % 1'E İNDİ

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı pakette yer alan hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi yaşama geçirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla iç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Vergi indirimi, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giriyor

HAZİNE'DEN BİR DİZİ ÖNLEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dile getirdiği "dijital, internetten, online üzerinden destek, teşvik, öteleme, süre verme gibi kolaylıklar" bir bir yaşama geçiriliyor. Mükellefler, bütün dilekçelerini 10 Nisan'a kadar vergi dairelerine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden dilekçe verebilecek. Uygulama; işe başlama, borcu yoktur yazısı, tecil başvurusu, şube açılış-kapanış gibi tüm dilekçeleri kapsıyor.

VERGİ DAİRESİNE GİDİLMEYECEK

Beyanname süresi 31 Mart'tan 30 Nisan'a uzatıldı. Gayrimenkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazançlar 10 Nisan'a kadar Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilecek. Türk vatandaşı olmayanlar ikamet süresini uzatma gibi işlemlerde gerekli olan vergi kimlik numarasını 10 Nisan'a kadar vergi dairelerine gitmeden alabilecek.

Yeni Asır