Türkiye’ye yatırım için ‘karar’ çıktı

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz” diye konuştu.