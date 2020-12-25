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25.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’ye yatırım için ‘karar’ çıktı

Türkiye’de üretime soyunan akıllı cep telefonu devlerinden olan Opppo’dan resmi açıklama geldi. Açıklamada, “Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır” denildi.

Türkiye’ye yatırım için ‘karar’ çıktı

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz” diye konuştu.

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