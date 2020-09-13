Türkiye’yi yeni müjdeler bekliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında geldiği Bilecik’te Türkiye’nin sondaj çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. ‘Doğu Akdeniz’de kimse ateşle oynamasın’ vurgusu yapan Bakan Dönmez, “Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz’de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız diyorlar. Nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. Karadeniz’den ve Doğu Akdeniz’den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır” ifadelerini kullandı.



İsmi ‘Ertuğrul Gazi’



Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parçanın yerli doğal gaz üretimi olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye’nin yeni FSRU gemisi, Yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Gemisi yıl sonunda Türkiye’de olacak. Cumhurbaşkanımız gemimize ‘Ertuğrul Gazi’ ismini verdiler. Kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçmiş olacağız. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak” diye konuştu.