Türksat 5A, 30 Kasım’da uzaya fırlatılacak

Türkiye’nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Türkiye’nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngesinde uydu hizmeti sağlanıyor. 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye’ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak.



Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde yapıldı. Türksat 5A uydusu, 2 Ekim’de teslim alınıp, 30 Kasım’da uzaya fırlatılacak. Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.



