Türksat 5A’nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A’nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Airbus’ın Fransa’nın Toulouse kentindeki tesislerinde uydunun üretimine başlandı.



Airbus D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim 2020’de Türksat yetkililerine teslim edildi.



Türksat 5A, Space X firmasının ABD’de Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezine gönderildi. Uydu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak’ta saat 05.15’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.



Söz konusu uydu, Türksat AŞ’ye yörüngede teslim edilecek.



30 yıl çalışacak



Fırlatma ağırlığı 3.5 ton olan Türksat 5A’nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye’nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4’e, toplam uydu sayısı ise 7’ye çıkacak. Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A’nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.



Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.