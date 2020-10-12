‘Türkşeker sistemi’yle 10 yıl sonra ilk hasat

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989’da üretime başlayıp 2011’e kadar faaliyet gösterse de bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi ve yeterli şeker pancarı ekilmemesi sebebiyle 10 yıl önce üretime ara vermişti.

Fabrika açılıyor

Geçen yıl Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere yerel yöneticilerin gayreti ve şeker pancarı ekim sözü verilmesi üzerine Türkşeker, fabrikayı yeniden açma kararı aldı. Türkşeker’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği “Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi” sayesinde 10 yıl aradan sonra Çarşamba’da ilk şeker pancarı hasadı gerçekleşti.

Yeni sistemle Türkşeker’in pancardan sonra ekilecek ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını ödeme desteği üzerine çiftçiler de yeniden şeker pancarı ekmeye yöneldi.

İlk şeker pancarı hasadını tarlada çiftçilerle beraber yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, bu yıl yaklaşık 1.000 hektarlık bir alanda ekim gerçekleştirildiğini ve şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında bir üretim beklendiğini aktardı. Doğan, şunları kaydetti:

“Verim, iyi bakılmış tarlalarda Türkiye ortalamasının 2 katı. Pandemi nedeniyle açılışı geciken şeker fabrikasının bu yıl devreye alınması bekleniyor.

Çiftçilerimiz, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki 2 yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda. Türkşeker, bu kapsamda çiftçilerimize destek oluyor. Çiftçimizin pancardan sonra ekeceği ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödüyor. Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi, münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor.”