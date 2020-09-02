Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı” dedi.

İki kat artış

Albayrak, Twitter hesabından Türkşeker’in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.