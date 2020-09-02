02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek
Türkşeker’in çiftçiye sağladığı destekte artış yaşanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı” dedi.
İki kat artış
Albayrak, Twitter hesabından Türkşeker’in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.
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