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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek
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    02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek

    Türkşeker’in çiftçiye sağladığı destekte artış yaşanıyor.

    Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı” dedi.

    İki kat artış

    Albayrak, Twitter hesabından Türkşeker’in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Berat Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

    Türkşeker’den çiftçiye 1.2 milyar TL’lik destek

     

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