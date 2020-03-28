Turnikeleri kaldır işçiye şişe su ver

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan, “Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde aldıracağı tedbirler” kılavuzu, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve hemşirelerinin dikkatine sunuldu. Kılavuzda özetle şu önlemler yer aldı:



Servis araçları sık sık temizlenip dezenfekte edilmeli.



Servis araçlarında sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni sağlanmalı.



Servis araçlarında el dezenfektanı bulunmalı, seyahat süresince şoför ve tüm yolcular cerrahi maske takmalı.



Zaruri olmadıkça seyahatler iptal edilmeli ya da azaltılmalı.



Yurt içi seyahatten dönen çalışanlar sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmamalı.



Yurt dışından dönen kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün kuralına uymalı.



Temassız geçiş



İşyerine giriş ve çıkışlara kullanılacak hijyen malzemeleri konulmalı.

Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi olan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılmalı veya geçici süreyle bu sistemler kullanılmamalı.



Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılmalı, mesafenin korunmalı, yığılma ve kalabalıklaşma önlenmeli.



Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmeli.



Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanlar işyeri hekimine, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeli.



Asansöre binme



Çalışma ortamlarında “sosyal mesafe” kuralı uygulanmalı.



Ara dinlenmeler ve yemek molaları da çalışanların birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde olacak şekilde planlanmalı.

Mümkün olması halinde uzaktan çalışma tercih edilmeli.



İşyerlerinde bilgisayar klavyeleri, ortak telefon, diyafon, mikrofon gibi araçlar sık aralıklarla dezenfekte edilmeli.



Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı.



Sebil kullanma

Çalışma ortamlarına elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutuları yerleştirilmeli.



Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalı.



İş elbiseleri ile harici elbiseler temas etmemeli, ayrı yerlerde saklanmalı.



Ortak alanındaki su sebilleri ve çay makineleri mümkün olduğunca kullanılmamalı.



Çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmeli.



Fotoğraf: Ozan Güzelce