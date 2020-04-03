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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜROB'dan otellere online hijyen eğitimi
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    03.04.2020 - 11:01 | | AA

    TÜROB'dan otellere online hijyen eğitimi

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında üye otellere online hijyen eğitimi verecek.

    TÜROB'dan otellere online hijyen eğitimi

    TÜROB'dan yapılan açıklamada birliğin, salgının önlenmesi faaliyetleri kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Açıklamada, TÜROB'un Ecolab ile yaptığı iş birliği kapsamında, 13-18 Nisan'da üyelerine özel online hijyen eğitimleri gerçekleştireceği kaydedildi.

    Eğitimlerin ücretsiz gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Proje, genel ve kişisel hijyen, mutfak hijyeni, gıda güvenliği, tekstil hijyeni, kimyasalların güvenli kullanımı, kırılma ve kayıpların önlenmesi olmak üzere altı temel başlıkta gerçekleştirilecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek." bilgilerine yer verildi.

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