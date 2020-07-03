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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜRSAB’ın raporu dünyada ses getirdi
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    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TÜRSAB’ın raporu dünyada ses getirdi

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan ‘Kovid-19 Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?’ başlıklı raporunun, dünyanın önde gelen turizm meslek örgütlerinin büyük beğenisini topladığı bildirildi.

    TÜRSAB’ın raporu dünyada ses getirdi

    TÜRSAB’dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), İsveç Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (SRF), Alman Seyahat Birliği (DRV), Amerika Seyahat Danışmanları Birliği (ASTA), Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) ve İspanya Turizm Ajansı (TURESPANA) tarafından TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya teşekkür mektupları iletilerek, raporun son derece faydalı bilgiler içerdiği ve üyelerle paylaşıldığı ifade edildi.

    Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, raporun turizm sektörüne sağladığı katkıdan dolayı Firuz Bağlıkaya’ya özel bir teşekkür mektubu gönderdi. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili adına kaleme alınan mektupta, “TÜRSAB tarafından hazırlanan rapor, turistlerin kendilerini güvende hissedebilmelerine yönelik yapılması gereken somut eylemlere, kayda değer bir katkıda bulunmaktadır. Mevcut zorluklarla başa çıkmaya yönelik yapıcı yaklaşımınız için takdirlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi. Mektupta, raporun UNWTO üyeleriyle paylaşıldığı da dile getirildi. Raporda, dünya ekonomisi ve turizm endüstrisinin içinde bulunduğu duruma dair tespit ve değerlendirmelerin yanı sıra, gelecek süreçte öne çıkacak tüketici trendlerine dair beklentilere ve markalaşma konusunda atılması gereken adımlara da yer verildi. 

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