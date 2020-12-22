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22.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Turşu ve kiraz ihracat şampiyonu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’tan bu yana yapılan ihracatla birliğin 54 yıllık tarihi boyunca ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığı ifade edildi. Turşu ve kiraz ihracat şampiyonu oldu.

Turşu ve kiraz ihracat şampiyonu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yılı 890 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 7 tarım birliği içinde üçüncü sırada yer alarak tamamladıklarını aktardı. Uçak, “1 Ocak - 19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihimizde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştık. 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktık” dedi. Uçak, birlik ihracatında kiraz, turşu ve kurutulmuş domatesin ilk sıraları aldığını, sofralık üzüm ve domatesin de ciddi döviz girdisi sağladığını söyledi.

‘Rekor sürecek’

Yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya’nın, mamul ihracatında ise Almanya’nın yer aldığını dile getiren Uçak, “2021’de rekor kırmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle yaş meyve sebze talebinin artmaya devam edeceğine, ihracatçılarımızın bu talebi en sağlıklı ve doğru şekilde karşılayacağına inanıyorum” dedi.

 

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