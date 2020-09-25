TÜSİAD’dan Selin Sayek Böke’ye cevap

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı internet semineri düzenledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks'un da katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programda tehdit dolu sözlerine yanıt verdi. Kaslowski, "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa izlenecek yol hukuk kuralları içerisinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

SELİN SAYEK BÖKE NE DEMİŞTİ

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programda tehdit dolu sözler sarf etti. Böke, CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarını ifade etti. Yoğun tepkinin ardından skandal sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Söke, ''Kast ettiğim şirketlerin avanta kredi, haksız destek, yandaşlıkla ihale, ahbap çavuş ilişkileriyle aldıkları dövize endeksli hazine garantisiyle halkın parasını emen mega yandaşlar olduğu açık. Üzerine alınanlara bakınca esasında çok net anlaşıldığı da görünüyor!'' diye kendini savundu.