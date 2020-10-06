Tüvtürk Randevu Nasıl Alınır? Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayenesinin amacı yaşanabilecek kazaların önüne geçmektir. Araçların sahip olduğu sorunların giderilmesi sağlanarak daha sağlıklı bir trafik ortamı oluşturmaktır.



Tüvtürk Randevu Nasıl Alınır?



Tüvtürk internet adresi üzerinden randevu almak oldukça kolay ve hızlıdır. Sitede yer alan randevu al butonuna tıklandıktan sonra gerekli bilgilerin doldurulması gereklidir. Tüvtürk muayene istasyonlarından uygun gün ve saate randevu alım işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.



Randevu al seçeneğine basıldıktan sonra ikinci ekranda hangi işlem için randevu alındığının bildirilmesi gerekiyor. Genel muayene ve muayene tekrarı seçeneği işaretlendikten sonra diğer sayfaya geçiş yapılmalıdır. Açılan sayfada yer alan şube, gün ve tarih bilgileri kişinin isteğine göre seçilmelidir.



Sonraki adımda seçilen günde randevu alınmak istenen saat bulunur. Tüm saatleri görmek veya öğleden önce ya da sonra diye seçim yapmak mümkündür. Randevu alınmasına rağmen muayene işlemleri uzun sürebilmektedir.



Son sayfada randevu bilgilerinin tekrarı ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Telefon, e-posta adresi, ad ve soyaddan oluşan bu bölümde yaşanan bir aksaklıkta irtibata geçilmesi gereken kişinin bilgileri yer almalıdır.



Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?



Araç muayene randevuları Tüvtürk ile iletişime geçerek alınabilir. Tüvtürk internet adresinde yer alan ücretsiz randevu al seçeneği ile muayene edilmesi gereken araçların randevuları oluşturulmaktadır. Ayrıca telefonla arayarak randevu almak da mümkündür. Gerekli belgeler ve şartlar tamamlandıktan sonra muayene işlemi belirlenen zamanda gerçekleştirilmektedir.



Tüvtürk Randevu İptali Nasıl Yapılır?



Tüvtürk araç randevuları önceden alındığı için araç sahiplerinin hayat şartlarına göre randevunun iptal edilmesi gerekebilir. Bu durumda yapılması gereken iki şeyden biri randevuyu iptal etmek, diğeri de randevuyu güncellemektir.



Tüvtürk randevu iptali için hem web sitesi hem de çağrı hattı kullanılabilmektedir. Randevu sayfasında ilgili bilgilerin yanında bulunan iptal et seçeneğiyle randevu iptali sağlanabilir. Sadece tarih ve saatte güncelleme yapmak isteyen kişiler de telefon ve web sitesini kullanarak diledikleri gibi değişiklik yapabilirler.