TVF, 2021’de yeni bono ihracı yapacak

Bloomberg HT’de güncel gelişmeleri değerlendiren Zafer Sönmez, daha önce yatırımcı şartları istedikleri gibi oluşmadığı için bono ihracından vazgeçtiklerini belirterek şunları söyledi:



“2021’de biz yine bono ihracı sürecine gireceğiz. Varlık Fonu, Hazine kadar olmasa da piyasaya sürekli gelen bir oyuncu olacak. 18-24 ayda bir fonun bonosunu göreceksiniz. Altyapısını hazırlamış durumdayız.”



Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi’ne satılmasıyla hesaplarında 200 milyon dolar geldiğini belirten Sönmez şöyle devam etti:

“Katar yatırımı halka arz yolundaki borsa için çok önemli. Çünkü halka arza giderken borsa yatırımcısı içeride kim var diye bakar. Borsanın net kârı 2020 dokuz ayda geçen seneye göre yüzde 21 arttı. Borsalar pandemi döneminde işlem hacimleri arttığı için iyi performans gösterdi. İki yıl içinde borsayı halka arz etmiş olacağız.”



Sönmez, Borsa İstanbul’un yüzde 10 payını EBRD’den, Katar’ın şu an aldığı tutardan çok daha düşük bir tutara almış olduklarını da bildirdi.

‘Kâr artar’



TVF’nin toplam bilanço büyüklüğünün 2019 sonu itibariyle 245 milyar dolar, net kârının ise 8-9 milyar lira olduğunu belirten Sönmez, “2019 Türkiye için zor bir seneydi. Emtia fiyatları etkili oldu” dedi. Sönmez, TVF’nin kârının düşük kalmasında ana etmenin TPAO ve BOTAŞ’ın yıllık zararları olduğunu belirterek, “Bu sene daha iyi rakamlar göreceğiz” dedi. Sönmez, TPAO ve BOTAŞ’ta halka arzı değer oluşmadan yapmak istemediklerini de sözlerine ekledi.



İFM’nin açılışı 2022 ortasında



İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile ilgili bilgi de veren Zafer Sönmez şunları söyledi: “Bölgesel iş yapacak bir platform oluşturuyoruz. İnşaatı hızlandırdık. 2022’nin ortasında finans merkezimizi açacağız.”



At yarışlarında başlama düdüğü



Zafer Sönmez, “At yarışları bizim için önemli. İki lisans orada bize devredildi. Sürecin başlama düdüğüne çok yakınız. Tahminim aralık içerisinde veri odasını açtığımız, 2021’in birinci çeyreğinin sonunda da yetişebilirsek ihalesini yaptığımız bir süreç olacak” dedi.