TVF hakim ortak Turkcell’in önü açık

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dijital operatör Turkcell’in en büyük hissedarı oluyor. TVF, Turkcell’in ana hissedarlarından şirketteki yüzde 26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyururken, İsveçli telekom operatörü Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolara satarak çıkıyor.



Böylece 1994 yılında kurulan Turkcell’in kurucu ortakları arasında yer alan Telia ve Çukurova 26 yıl sonra şirketten ayrılıyor.



TVF’den önceki gece yapılan açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük hissedarı olacak” denildi.



TVF’nin hem özel sektörde faaliyet gösteren, hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım olan bu satın alma, fonun, Türkiye’nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası. TVF, kuruluş vizyonu doğrultusunda, küresel dijital dönüşümde öncü bir şirketin en büyük destekçisi olurken, LetterOne da hisselerini neredeyse ikiye katlayarak Turkcell’in geleceğine duyduğu güveni ortaya koydu.





İstikrarlı ve şeffaf



Telia, Turkcell’in yüzde 51’ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahipti. Turkcell Holding’in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman’ın ortak olduğu L1 şirketine aitti. Çukurova Turkcell’de sahip olduğu payları Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan satın almayla birlikte Turkcell’in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sadeleşerek daha istikrarlı ve şeffaf hale gelecek.



Turkcell hisseleri haberin ardından yüzde 10’a yakın primle işlem gördü. Sektördeki bu işlem diğer hisseleri de olumlu etkiledi.



Tarihi bir performans



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TVF ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, TVF’nin, Turkcell’in yüzde 26.2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Albayrak, “TVF’nin, Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



Yeni dönemde neler olacak?



Yeni bir dönemi başlatan satın almanın ardından yeni ortaklık yapısı şöyle olacak:



TVF, toplam yüzde 26.2 içindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.



Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.



LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.



Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak.



Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.



Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek.



Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.

20 şirketi ve 2 lisansı var



TVF, Türkiye’nin ulusal varlık fonu ve stratejik yatırım kolu. Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak ve stratejik yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016’da kurulan TVF’nin portföyünde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, BOTAŞ, TPAO ve Türksat da dahil olmak üzere 8 sektörden 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlar bulunuyor.



Global yatırımcı ligine giriyoruz



TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell’in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, “Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarından bir tanesi” dedi.



Sönmez, AA’ya yaptığı açıklamada, Turkcellforthefuture.com web sitesini kullanıma açtıklarını, süreçle ilgili takvimin buradan görülebileceğini dile getirerek, gelecek 4 - 5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, “Yıl sonu bu iş hayırlısıyla kapanmış olur. Turkcell’in değer yaratımı sürecine başlarız” dedi.



Sönmez, TVF’nin gelecek dönemde yurt içi ve yurt dışı vizyonuna ilişkin de şunları söyledi:



“TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. TVF ve Turkcell’in, büyüme ve değer yaratma hikâyesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz.”



Sönmez, Turkcell’in şu anda 5 milyar dolar seviyesinde bulunan piyasa değerine ilişkin de şöyle konuştu:



“Turkcell piyasa değeri en tepe noktada 25 milyar doları görmüş bir şirket. Türkiye Varlık Fonu ve hissesini artıran LetterOne için müthiş bir büyüme potansiyeli var. Piyasa değeri neden halka arzdaki 17 milyar dolar ya da 25 milyar dolar tekrar olmasın. Bunun peşindeyiz. Turkcell’deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell’in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var. Turkcell’in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor. Turkcell, bugün artık bir mobil operatör değil. Dijital dönüşümün lideri, bir ödeme sistemleri şirketi, bir telekomünikasyon altyapı şirketi, bir tüketici finansmanı şirketi, dijital hizmetler topluluğudur.”



Sönmez, yönetim kurulu oluşumuna ilişkin soru üzerine, Genel Kurul çağrı sürecinin olacağını söyledi.