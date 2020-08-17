TZOB Başkanı Bayraktar'dan "domates ihracatının önünün açılması" talebi

Bayraktar, yazılı açıklamasında, salçalık domateste fiyatların 30 kuruşa, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğüne dikkati çekti.

Fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceğini veya alternatif ürünlere yönelebileceğini vurgulayan Bayraktar, "Üretim maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticilerimizi mağdur ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte gıda güvencesinin öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, Türk çiftçisinin bu süreçte büyük fedakarlık göstererek tarlasında kaldığını, üretime devam ettiğini anımsattı.

Özveriyle üreten çiftçilerin, bu süreçte çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığına işaret eden Bayraktar, "Doğal afetler ve bitki hastalıklarıyla mücadele eden, aralarında domates üreticilerimizin de bulunduğu çiftçilerin birçoğu fidelerini yeniden dikmek zorunda kaldı. Bu durum üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdı." ifadelerini kullandı.

Olumsuzluklara rağmen pes etmeden üretime devam eden çiftçilerin pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın acilen açılması gerekiyor. Sofralık domateste sorunun çözümü için Irak ve Suudi Arabistan'a ihracatın yolu açılmalı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve büyükşehir belediyeleri de alım yaparak zor durumdaki üreticilerimize destek olmalıdır."

"Üreticimiz fabrikaların insafına bırakılmamalı"

Bayraktar, salçalık domates üreticilerinin de maliyetin altına düşen fiyatlar nedeniyle zarara uğradığına dikkati çekerek, sözleşmenin esaslarına uymayan salça fabrikalarını "insaflı" olmaya davet etti.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı salça fabrikalarının üreticilerin zararına göz yumduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmenin gereğini yerine getirmeyip maliyeti karşılamayacak fiyatlardan alım yapan fabrikalar, fiyatların düşmesine neden olmuştur. Fabrikalar şunu çok iyi bilmelidir ki eğer çiftçilerimiz üretimden uzaklaşırsa önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak. Üreticimiz fabrikaların insafına bırakılmamalı, ziraat odalarımıza sözleşmelere uyumu denetleme yetkisi verilmelidir."

Salçalık domateste TÜRKŞEKER'in piyasaya girmesini olumlu karşıladıklarını belirten Bayraktar, sözleşmeli olarak salçalık domates alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin de kotalarını artırarak üye çiftçilere yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, Türkiye geneline yayılan 9 bölgeden 765 ziraat odası başkanı aracılığıyla üreticilerin sorunlarını yakından takip etiklerinin altını çizdi. Çiftçi sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Bayraktar, "Sofralık ve salçalık domates üreticisi çiftçilerimizin sorunlarını ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Aktardığımız sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.