TZOB Başkanı: Eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması gerek

Bayraktar, patates ve soğanda pazarlama sorunlarına ve gübre fiyatlarının düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumun kuru soğan ve patatesin depo ömrünü azaltarak fire oranlarını artırdığını bildirdi.

Bayraktar, üreticinin zor durumda olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin bekleyecek gücü de zamanı da kalmamıştır. Artan fireler de üreticinin cebinden çıkmaktadır. Önümüzdeki günlerde artacak hava sıcaklıklarıyla birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği de dikkate alındığında, eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticinin pazarlama sorununun çözülmesi için belediyelerin ürün alımına başlamasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"Ancak beklentimiz, daha fazla belediyenin alım yapmasıdır. Belediyelerin soğan alımına da girmesini bekliyoruz. Belediyelerin alımlara girmesi, Milli Savunma Bakanlığı, cezaevleri, huzurevleri, hastanelerin yemek menülerinde bu ürünlere daha fazla yer vermeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkşeker gibi kuruluşların alım yapmalarıyla, üreticilerimiz rahatlatacağı gibi gıda israfının da önüne geçilmiş olunacaktır. Üreticilerimizin bin bir emekle gecesini gündüzüne katarak ürettiği ürünlerin zayi olması da bir israftır. Bunların değerlendirilmesi bu bakımdan da son derece önem arz etmektedir."

Bayraktar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle patates, soğanda talep daralması ve rekolte artışı yaşandığını belirterek, "Nitekim bugün yaklaşık 1 milyon 700 bin ton patates, 220 bin ton kuru soğan depoda beklemektedir. Üreticimiz oluşan fire nedeniyle kilogramı 1 liranın üzerine çıkan ürününü maliyetin altında bir fiyatla kilogramı 60 kuruşa satmaktadır." bilgisini verdi.

"Üreticimiz patates ve soğan üretiminden kaçarsa, seneye çok pahalı tüketiriz"

Ürünlerin ihracat imkanlarının artırılmasının da pazarlama sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle Azerbaycan gibi bazı ülkelerin kendi üreticilerini korumak ve üretimlerini artırmak üzere başta yüksek gümrük vergileri olmak üzere aldıkları tedbirler ihracatı zorlaştırmaktadır. İkili görüşmelerle üreticilerimiz adına kazanımlar elde edilmesi ve ihracat teşviklerinin verilmesi ürünün zayi olmadan değerlendirilmesini sağlayacaktır. Üreticimiz patates ve soğan üretiminden kaçarsa seneye bu ürünleri çok pahalı tüketiriz.

Son dönemde artan gübre fiyatlarının kura bağlı olarak düşmesini bekliyoruz. Yüksek gübre fiyatları, çiftçilerimizin gübre tüketimini azaltacak, bu durum üretimi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle acilen gübre fiyatları düşürülmelidir. Aksi takdirde üretici üretime küsmekte, milli servet israf edilmekte, gıda fiyatları da artmaktadır."