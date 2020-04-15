BİST95.492-3,10EURO7,500,13USD6,860,61ALTIN377,22-0,41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TZOB'dan "tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun" talebi
    ABONE OL
    15.04.2020 - 12:08 | | AA

    TZOB'dan "tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun" talebi

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovir-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin ve ürünlerin tarladan sofraya ulaştırılması aşamalarında çalışanların muaf tutulmasını istedi.

    TZOB'dan "tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun" talebi

     

    Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, çiftçinin bu dönemde hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

    Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulmasının tarımsal üretim için çok önemli olduğunu kaydetti.

    "TARIMDA YASAK OLMAZ"

    Bayraktar, üretim sürecinde bir günün bile çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Cumartesi- pazar da dahil olmak üzere tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

    Sokağa çıkma yasağının, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde aksamaya neden olduğunu aktaran Bayraktar, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını, pazarlama sürecinin gıda tedarikinin en önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi.

    Bayraktar, hafta sonu hasat yapılmasına izin verilmesinin tek başına çözüm olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

    "SEMTLERDE SEYYAR SATIŞ YAPILABİLİR"

    "Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak, üretici mağdur olacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır."

    Tarım ürünlerinin, ekmek satışında yapıldığı gibi tüketiciye ulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar satış yapabileceğini kaydetti.

      Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtuPolonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Af yasası maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler ne zaman?

      Af yasası maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler ne zaman?

      Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

      Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

      Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

      Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

      Otobüste yakalanan 4 corona virüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

      Otobüste yakalanan 4 corona virüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

      Sıradaki Haber