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    11.03.2020 - 07:20 |

    UBS, Çin ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

    UBS, Çin ekonomisi için 2020 ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 2'ye indirdi.

    UBS, Çin ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

    UBS, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisi için 2020 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 2'ye indirdi. UBS, 2020 yılının tamamında ise büyümenin yüzde 4,8 olacağını tahmin etti.

    2020 ilk çeyrek sonrasında 3 çeyrek dönem içinde en keskin toparlanmanın son çeyrekte yaşanacağını öngören UBS, 2021 yılında için Çin ekonomisinin yüzde 6,2 büyüme göstermesini beklediklerini bildirdi.

    Çin'in 2010-2020 döneminde ekonomik büyüklüğünü ikiye katlamak için yıllık yüzde 5,6 büyüme öngördüğünü hatırlatan UBS, "Ancak koronavirüs salgını şoku dikkate alındığında bu hedefe ulaşmak için büyük ölçekli ekonomik teşvikler uygulanması ne uygun ne de tavsiye edilir" değerlendirmesini yaptı.

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