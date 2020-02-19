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    HaberlerEkonomi Haberleri Üç bankadan flaş hamle! ATM paylaşımı...
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    19.02.2020 - 14:46 |

    Üç bankadan flaş hamle! ATM paylaşımı...

    Rekabet Kurulu, Denizbank, TEB ve QNB Finansbank'ın ATM Paylaşım Platformu Protokolü’ne süresiz bireysel muafiyet tanıdı.

    Üç bankadan flaş hamle! ATM paylaşımı...

    Denizbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları ATM’lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılaması nedeniyle, süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

    Karar Rekabet Kurulu internet sitesinde yayımlandı.

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