TÃœRK-Ä°Åž, HAK-Ä°Åž ve DÄ°SK, asgari Ã¼cret konusundaki geliÅŸmelere iliÅŸkin ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iÅŸÃ§iler ve aileleri iÃ§in insana yakÄ±ÅŸÄ±r yaÅŸam dÃ¼zeyini saÄŸlayacak bir asgari Ã¼cret belirlenmesinin milyonlarca iÅŸÃ§inin beklentisi ve ortak talebi olduÄŸu belirtilerek, "Ä°ÅŸÃ§ilere aileleriyle birlikte yeterli yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir Ã¼cretin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼z yeni Covid-19 salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde daha da Ã¶nem kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. ÃœÃ§lÃ¼ yapÄ±da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO), asgari Ã¼cret dÃ¼zeyinin belirlenmesinde iÅŸÃ§ilerin ve ailelerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± gereÄŸini Ã¶nemle belirtmektedir.Â Asgari Ã¼cret iÅŸÃ§ilerin aileleriyle birlikte geÃ§imini saÄŸlayacak Ã¼crettir. TÃ¼m aile bireylerinin hakkÄ± vardÄ±r. PazarlÄ±k konusu edilmemelidir.Â Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu tarafÄ±ndan gÃ¶rev verilen TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumuâ€™nca bekar bir iÅŸÃ§i iÃ§inÂ hesaplanan yaÅŸama maliyeti KasÄ±m 2020 ayÄ± itibarÄ±ylaÂ net 2 bin 792 TL'dir. AÃ§Ä±klanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. 2020 AralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek fiyat artÄ±ÅŸÄ± ile asgari Ã¼cretin geÃ§erli olacaÄŸÄ± 2021 yÄ±lÄ± muhtemel fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± da bulunmamaktadÄ±r.Â BÃ¼tÃ¼n bu unsurlarÄ± kapsayacak bir asgari Ã¼cretin,Â tÃ¼m bir yÄ±l boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan iÅŸÃ§inin eline geÃ§mesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r" denildi.

HÃœKÃœMET VE Ä°ÅžVEREN, TEKLÄ°FÄ° PAYLAÅžMALI

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonuâ€™nda belirleyici olan hÃ¼kÃ¼metin tutumu olduÄŸu vurgulanarak, "GeÃ§miÅŸ kimi yÄ±llarda olduÄŸu gibi hÃ¼kÃ¼met tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler iÃ§in kullanmalÄ±dÄ±r. Ä°nsan onuruna yaraÅŸÄ±r bir geÃ§imi saÄŸlayacak bir asgari Ã¼cretin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber etmelidir. Ä°ÅŸÃ§i temsilcileri insan onuruna yakÄ±ÅŸÄ±rÂ bir dÃ¼zeyde asgari Ã¼cret belirlenebilmesi iÃ§in komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda temel alÄ±nmasÄ± gereken ilkeleri belirlemiÅŸ ve kamuoyu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. ÃœÃ§ iÅŸÃ§i konfederasyonu, 4 AralÄ±k 2020 gÃ¼nÃ¼ ortaklaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± 'insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir asgari Ã¼cret' belirlenmesi talebinin arkasÄ±nda durmaktadÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n kabul edeceÄŸi, iÅŸÃ§ilerin mutlu olacaÄŸÄ± bir asgari Ã¼cret ancak bu ÅŸekilde mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r. HÃ¼kÃ¼met ve iÅŸveren, asgari Ã¼cretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaÅŸmalÄ±dÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.