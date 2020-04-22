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    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uçak bileti iadesine garanti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Havayolu Yolcu Hakları’na ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık” dedi.

    Uçak bileti iadesine garanti

    Bakan, şu bilgiyi verdi:

    “Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek.”

    Karaismailoğlu, ayrıca, sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini, diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 indirim yapıldığını bildirdi.

     

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