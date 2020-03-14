Uçak biletine cayma talebi

Palandöken, Kovid-19 salgınının ulaşımdaki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özellikle yurt dışı biletlerinin iptali konusunda taleplerin yoğun olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

“Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan vatandaşlarımız için bir sene boyunca değişim hakkı verilmeli. Fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı.”