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    14.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Uçak biletine cayma talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hava yolu şirketlerinin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenmek istenen uçak biletlerinde vatandaşa yardımcı olması gerektiğini belirterek, “Tüm uçuşlarda fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı” ifadesini kullandı.

    Uçak biletine cayma talebi

    Palandöken, Kovid-19 salgınının ulaşımdaki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özellikle yurt dışı biletlerinin iptali konusunda taleplerin yoğun olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

    “Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan vatandaşlarımız için bir sene boyunca değişim hakkı verilmeli. Fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı.”

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