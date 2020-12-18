Uçakta buzlanmaya karşı yerli çözüm

Ar-Ge merkezinde 5 yıl önce uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin projeye başlayan MKS DevO Kimya, geçen yıl teknik çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı.

Türkiye’de tamamı ithal edilen bu kimyasalı uluslararası havacılık kriterlerine uygun, yüzde 100 yerli mühendislikle geliştiren firma, ürüne yönelik sertifikasyon süreçlerini de tamamladı.

MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, AA’ya yaptığı açıklamada, söz konusu sıvıların özellikle soğuk iklimin görüldüğü coğrafyalarda uçuş yapan hava araçları için hayati bir gereksinim olduğunu söyledi.

Bu sıvıların uçakların büyüklüğüne, kalkış hızlarına ve bulundukları limandaki hava şartlarına bağlı olarak 4 ayrı tipte hazırlandığını ve “Deicing Fluid Serisi Type 1 - 2 - 3 - 4” olarak adlandırıldığını belirten Şengün, MKS DevO Kimya olarak 4 tip kimyasal için Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak üretim aşamasına geçebilecek seviyeye geldiklerini bildirdi.

100 milyon dolar

Şengün, uluslararası havacılık kuralları gereği bu kimyasal ürünün kullanımına geçilmesi için de ağır bir sertifikasyon süreci olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Ürünlerimiz Kanada Quebec Üniversitesi bünyesinde bulunan ve dünyada aerodinamik testlerin yapıldığı uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verebilen tek kurum olan AMİL Laboratuvarları tarafından onaylandı. İlk defa bir Türk firmasının ve onun geliştirdiği ürünlerin havacılık sektörü için onay almış olması bizi gururlandırıyor.”

Şengün, Türkiye’nin de içinde bulunduğu iklim kuşağından Kuzey Avrupa’ya kadar tüm bölgenin toplam ihtiyacının yüzde 90’ını Type 1 Serisi ürünün karşıladığı bilgisini vererek, bu ürün için tüm sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını dile getirdi.

Şengün, Türkiye’de deicing ürünleri kullanımının 100 milyon dolarlık bir ithalata yol açtığını belirlediklerine dikkati çekti.