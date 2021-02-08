Ücretsiz İzin Nedir, Şartları Nelerdir? Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?

Ücretsiz izin, işveren tarafından işçilere verilen bir izin çeşididir.



Ücretsiz İzin Nedir? Şartları Nelerdir?



Ücretsiz izin her çalışanın alabileceği bir izin türüdür. Bilindiği üzere çalışanlar ücretli ve ücretsiz olmak üzere izin kullanabilir. Bu iki izin türünün de farklı şartları bulunur. Ücretsiz izin işveren tarafından işçilere verilir. Verilen bu izin süresince çalışanlara işveren hiç bir şekilde maaş ödemesi yapmaz. Ücretsiz izin alan çalışanlar, belirlenen süre zarfında herhangi bir ödeme alamaz. Bir çalışanın ücretsiz izne çıkması için bazı şartlar bulunur.



Ücretsiz izne çıkmanın şartları, tüm çalışanları kapsar. Hiç bir çalışan ayırt edilmeden ücretsiz izin prosedürleri geçerlidir. İşveren işçilere ücretsiz izin teklif edebilir. Fakat bu izin taleplerini mutlaka yazılı olarak işçilere yapması gerekir.



Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?



Bir işçinin ücretsiz bir izin alabilmesi için bazı durumların oluşması gerekiyor. Bu durumlar dışında ücretsiz izin tamamen işveren onayıyla gerçekleşen bir durumdur. Bazı durumlarda işveren işçiye ücretsiz izin talebi yapabilir. Fakat işçi bu teklifi kabul etmediği sürece, işveren işçiyi ücretsiz izne kanun gereği çıkaramaz.



Özel sektörde çalışan işçiler belirli durumların oluşmasıyla ücretsiz izne çıkabilir. Bu durumlar işçiler tarafından merak edilen durumlar arasında yer alıyor. Hangi durumlarda izne çıkabileceği veya kaç gün çıkabileceği merak ediliyor. Özel sektörde çalışan işçiler sadece şu durumlarda ücretsiz izne çıkabilir;

● Doğum izni (Rapor süresi bittikten sonra talep edildiği taktirde 6 ay ücretsiz izin yapılabilir)

● Yol izni