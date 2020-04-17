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    HaberlerEkonomi Haberleri Ücretsiz izindekilere GSS sigortası
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    17.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ücretsiz izindekilere GSS sigortası

    Koronavirüse karşı ekonomik önlemler kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlar, aileleriyle birlikte Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak.

    Ücretsiz izindekilere GSS sigortası

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis’te kabul edilen ekonomik tedbirlerle ilgili yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenleme uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlayacaklarını söyledi.

    Kısa çalışma ödeneği

    Öte yandan bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin önemli bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Toplamda çalışan sayımız da 2 milyon 700 bine ulaştı. Dolayısıyla da şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız. Kabul edilen firma sayımızsa bu süreçte 1 milyon 180 bin” bilgisini verdi.

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