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    01.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

    Ücretsiz siber destek

    Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, sağlık kuruluşlarının yanı sıra uzaktan erişim yöntemiyle çalışan kurum ve kuruluşlara ücretsiz siber destek hizmeti vermeye başladı.

    Ücretsiz siber destek
    SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

    Kurum ve kuruluşlar veri depolama, döküman ve belge doğrulama işlemleri ile veri sızıntısı ve saldırılara karşı tüm hizmetleri küme üyesi firmalardan ücretsiz şekilde temin edebilecek.

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Evden çalışırken güvenli erişim ve kritik verilerin korunması hususlarına dikkat edilmesi önemli bir husus” dedi.

    Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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