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    HaberlerEkonomi Haberleri Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar açıklandı
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    25.03.2020 - 07:04 | | İHA

    Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar açıklandı

    Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

    Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar açıklandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile corona virüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

    Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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