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    09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ucuz cep telefonuna ithalat gözetimi geldi

    Fiyatı 200 doların altında olan cep telefonlarının ithalatına gözetim şartı getirildi.

    Ucuz cep telefonuna ithalat gözetimi geldi

    Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, cep telefonu ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

    Belge gerekecek

    Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru gerçekleştirilebilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Düzenlemeyle 200 dolardan ucuz telefonlardan da 200 dolar seviyesinde vergi alınabilecek.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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