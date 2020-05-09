Ucuz cep telefonuna ithalat gözetimi geldi

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, cep telefonu ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

Belge gerekecek

Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru gerçekleştirilebilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Düzenlemeyle 200 dolardan ucuz telefonlardan da 200 dolar seviyesinde vergi alınabilecek.