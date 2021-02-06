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06.02.2021 - 09:45 | | AA

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında vergi düzenlemesi

İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında vergi düzenlemesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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