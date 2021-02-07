UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gümrük muafiyeti

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.