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    HaberlerEkonomi Haberleri Ukrayna Dışişleri Bakanı geliyor
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    02.07.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

    Ukrayna Dışişleri Bakanı geliyor

    Koronavirüs sürecinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için Ukrayna ile ilk adım atıldı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı geliyor
    ECEM TOPLAR Ankara

    Ukrayna’dan ilk turist kafilesi dün Türkiye’ye gelirken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı ve başta turizm olmak üzere, ikili ilişkileri görüşmek için yarın Antalya’ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

    Kuleba, Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’de güvenli bir tatil yapmaları için sağlanan koşulları ve alınan sağlık tedbirlerini yerinden gözlemleme imkanı bulacak.
    Kuleba’nın çalışma ziyareti kapsamında, 3 Şubat’ta farklı alanlarda imzalanan bir dizi anlaşma tekrar gözden geçirilecek ve yol haritası çizilecek. Öte yandan savunma alanındaki işbirliği kapsamında Milliyet’in daha önce gündeme taşıdığı ortak uçak üretimi konusu da, masada konuşulacak konular arasında yer alıyor. Ukrayna, Türkiye ile Antonov AN-188 uçağı dahil olmak üzere ortak uçak üretimine başlamak istiyor.

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