MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Ukrayna köprüsüne Türk imzası tamam
ABONE OL
08.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ukrayna köprüsüne Türk imzası tamam

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerinde de mega projeleri hayata geçiren Doğuş İnşaat, Ukrayna’nın en büyük projeleri arasında yer alan ‘Kremençuk Köprüsü’ için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma oldu.

Ukrayna köprüsüne Türk imzası tamam

Ukrayna Büyük İnşa’ programı kapsamında, Ukrayna Karayolları tarafından ihalesi gerçekleştirilen Kremençuk Köprüsü, Doğuş İnşaat’ın, Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönelik çalışmalarının ardından Ukrayna’da gerçekleştireceği 4’üncü büyük proje olacak.

250’yi aşkın proje bitirdi

Bugüne inşaat ve müteahhitlik sektöründe toplam değeri 28.2 milyar doları aşan 250’den fazla alt ve üstyapı projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, “Ukrayna’nın en büyük projelerinden birini daha üstlenmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

 

Gaziantep'te feci kazaGaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

Sıradaki Haber