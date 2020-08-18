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    18.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ukraynalı turiste balon izni çıktı

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ukraynalı turistlerden Kapadokya’daki balon turlarının başlatılması yönünde yoğun talep  gelmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile temasa geçti. TÜROB’dan yapılan açıklamaya göre, yoğun talebi bakanlığa ileten TÜROB’un temasları sonucu bakanlıktan sadece 22 - 25 Ağustos’ta geçerli olmak üzere Ukraynalı turist gruplarına şartlı balon izni verildi.

    Ukraynalı turiste balon izni çıktı

    Balon turlarına, sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun olmak üzere ve kişi sayıları kısıtlı tutulmak şartıyla izin verilecek. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, pandemi sebebiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının 1 Ekim 2020’ye kadar ertelendiğini hatırlattı.

    Başta Kapadokya ve Kayseri bölgeleri olmak üzere Ukraynalı turizmciler tarafından TÜROB’a çok sayıda talep ulaştığını aktaran Eresin, şunları kaydetti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun her zaman için sektörümüze olan yakın ilgi ve desteğinden hareketle konuya ilişkin bakanımız ile temasa geçtik. Önlemlerin alınarak Ukrayna Bağımsızlık Günü dönemiyle sınırlı kalmak üzere sıcak hava balon turlarının başlatılması için yetkili kurumlara talimatları neticesinde gerekli izinlerin sağlandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.”

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