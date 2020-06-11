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    11.06.2020 - 09:03 | | AA

    Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek

    Ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak için "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" yapılacak.

    Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek

     

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevlileriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi.

    Buna göre, şura, ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, sorunlara çözüm önerileri getirmek, yurt içinde ve dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak amacıyla yapılacak.

    Kurul, komite, çalışma grupları, üyeler ve davetlilerden oluşacak şuranın başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacak. Her bir çalışma grubunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurularak en az 30, en fazla 300 üye bulunabilecek.

    Şura, bir önceki organizasyondan en erken 7 yıl sonra bakanın uygun gördüğü tarihlerde ulusal veya uluslararası katılımlı yapılacak.

    Şuranın açılışı bakan, katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı tarafından gerçekleştirilecek.

    Sonuç bildirgesi 60 gün içinde yayımlanacak

    Açılış ve kapanış programlarıyla sektör oturumları halka açık gerçekleştirilecek. Şuranın açılış programı sonrasında çalışma gruplarına göre belirlenen sektör oturumları ayrı ayrı salonlarda icra edilecek.

    Şurada ülkenin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ortak akıl yoluyla ortaya çıkarmaya yarayan tavsiye niteliğinde kararlar alınacak. Sonuç bildirgesindeki kararlar bakan onayıyla belirlenecek. Şura organizasyonunun bitiminden itibaren en geç 60 gün içinde sonuç bildirgesi yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

    Şura organizasyonu kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile harcamalar bakanlık ve döner sermaye bütçesinden karşılanacak. 

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