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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Ülkemizin gelişimi ve potansiyeli öne çıkacak’
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    23.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Ülkemizin gelişimi ve potansiyeli öne çıkacak’

    Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişme” dedi.

    ‘Ülkemizin gelişimi ve potansiyeli öne çıkacak’

    Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaimler şunları kaydetti:

    “Cari açığımızın azaltılması, enerjide arz güvenliği, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının aşağı yönlü hareketi, yerli kaynak payımızın artırılması ile dışa bağımlılığımızın azaltılması, sanayimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzün artırılması ve istihdam gibi bir çok imkan elde edilebilecek.”

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