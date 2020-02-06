BİST123.5621,01EURO6,590,21USD5,990,12ALTIN3000,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ulusal Kırmızı Et Konseyine karkas ette "tavsiye kesim fiyatı" ilan yetkisi
    ABONE OL
    06.02.2020 - 10:49 | | AA

    Ulusal Kırmızı Et Konseyine karkas ette "tavsiye kesim fiyatı" ilan yetkisi

    Ulusal Kırmızı Et Konseyi, belirli zamanlarda bölgelere göre karkas etin tavsiye kesim fiyatını belirleyerek ilan edebilecek.

    Ulusal Kırmızı Et Konseyine karkas ette "tavsiye kesim fiyatı" ilan yetkisi

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyinin Kamu Alt Grubu, bakanlıklardaki yapılandırmaya uygun olarak yeniden düzenlendi.

    Daha önce Tarım ve Orman, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret bakanlıkları ile Türk Standardları Enstitüsü, Rekabet Kurumu, Et ve Süt Kurumunun bulunduğu Kamu Alt Grubu'na Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil edildi.

    Konsey, sektörle ilgili aldığı kararları yılda bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunuyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu raporlar Tarım ve Orman Bakanlığına takdim edilecek.

    Daha önce belirli zamanlarda bölgelere göre karkas etin maliyetini duyuran konsey, artık tavsiye kesim fiyatını da belirleyerek ilan edebilecek.

    Ulusal Süt Konseyinin yapısına düzenleme

    Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı da konseyin Kamu Alt Grubu'na dahil edildi.

    Spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmelediEyüpsultan Göktürk’te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti. O anlar kameralara yansırken, site sakinleri şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

    Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber