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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Umre ziyaretine virüs engeli

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararı kapsamında, geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Umre ziyaretine virüs engeli

    “Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüse rastlandığına dair açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan’daki umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili  değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır.”

    30 bin Türk gitti

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan’nın umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin, “Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları iade edebiliriz” dedi. Arabistan topraklarında şu an yaklaşık 30 bin Türk vatandaşının umre ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Bircan, bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti. Hac için Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bircan, şu anda Hacca gitme konusunda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

    3 bin kişi uçamadı

    TÜRSAB Hac ve Umre’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan’ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, “Bu kısıtlama sadece umre için geçerli. Çok yakın zamanda yeniden başlayacağını umuyoruz” dedi.

    Şahin, “Hiçbir umrecimizin, hiçbir acentemizin mağdur olmasını istemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanı ile irtibat haline geçtik hemen ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu bugün (dün) uçması gereken 3 bine yakın yolcumuzun maalesef bu sebepten dolayı uçamadığını tespit ettik” diye konuştu.

     

     

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