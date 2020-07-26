BİST119.2020.14EURO7.980.59USD6.850.10ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Üniversite dondurması ‘Ünido’ kapışılıyor
    ABONE OL
    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üniversite dondurması ‘Ünido’ kapışılıyor

    Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 'Ünido' markasıyla okuldaki keçilerin sütünden imal edilen dondurmalar yoğun talep görüyor.

    Üniversite dondurması ‘Ünido’ kapışılıyor

     

    Ziraat Fakültesindeki yüksekokulun Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi programında, 13 keçinin sütünden üretilen dondurmalar, Görükle Kampüsü'ndeki üniversitenin ürünlerinin satıldığı marketlerde, hem üniversite personeline hem de dışarıdan gelenlere satılıyor. Dondurma, 'Ünido' markasıyla tescillendi, markanın logosu ve tasarımları da yine üniversite öğrencileri tarafından yapıldı.

    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Ertan Güneş, öğrencilerin, süt ve süt ürünleri konusundaki teknik bilgilerini arttırarak sektöre hazırladıklarını ifade etti. Ziraat Fakültesindeki saanen keçilerinden elde edilen sütleri, kefir ve dondurma yapımında kullandıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

    "Bu proje, Uludağ Üniversitesinin bilimsel araştırmalar fonundan karşılanan cihazlarla hayata geçirildi. Ürettiğimiz dondurma keçi sütü, salep ve pancar şekerinden oluşuyor. Bununla ilgili denemelerimizi, pastacılık uzmanı Kemal Akyıldız'ın da reçetesindeki ufak dokunuşlarıyla kusursuz ve kampüsteki personelin de beğeniyle tükettiği bir dondurmaya dönüştürdük. Altyapısını oluşturduğumuz bu projede hem kefir hem de meyveli yoğurt, hem de dondurma üretmek mümkün, 150 bin  liralık yatırımla üretime geçtik. Öğrencilerimiz dondurma ustasına dönüştü.”

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

    Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

    Sıradaki Haber