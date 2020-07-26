Üniversite dondurması ‘Ünido’ kapışılıyor

Ziraat Fakültesindeki yüksekokulun Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi programında, 13 keçinin sütünden üretilen dondurmalar, Görükle Kampüsü'ndeki üniversitenin ürünlerinin satıldığı marketlerde, hem üniversite personeline hem de dışarıdan gelenlere satılıyor. Dondurma, 'Ünido' markasıyla tescillendi, markanın logosu ve tasarımları da yine üniversite öğrencileri tarafından yapıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Ertan Güneş, öğrencilerin, süt ve süt ürünleri konusundaki teknik bilgilerini arttırarak sektöre hazırladıklarını ifade etti. Ziraat Fakültesindeki saanen keçilerinden elde edilen sütleri, kefir ve dondurma yapımında kullandıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Bu proje, Uludağ Üniversitesinin bilimsel araştırmalar fonundan karşılanan cihazlarla hayata geçirildi. Ürettiğimiz dondurma keçi sütü, salep ve pancar şekerinden oluşuyor. Bununla ilgili denemelerimizi, pastacılık uzmanı Kemal Akyıldız'ın da reçetesindeki ufak dokunuşlarıyla kusursuz ve kampüsteki personelin de beğeniyle tükettiği bir dondurmaya dönüştürdük. Altyapısını oluşturduğumuz bu projede hem kefir hem de meyveli yoğurt, hem de dondurma üretmek mümkün, 150 bin liralık yatırımla üretime geçtik. Öğrencilerimiz dondurma ustasına dönüştü.”