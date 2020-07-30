Üretici fıstıkta müdahale istiyor

Antep fıstığında hasada bir aydan daha az bir süre kalırken, yapılan tahminler rekoltenin bu yıl yüksek gerçekleşeceğini gösteriyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Antep Fıstığı Tahmini Rekolte Tespit Komisyonu’nun saha çalışmalarına göre rekolte tahmini 380 bin tonun üzerinde çıktı. Dünyadan gelen fıstık rekoltesi haberleri de oldukça iyi. Üreticiler, rekolte artışının tüccar tarafından ‘kullanılarak’ fiyatın düşük tutulduğunu belirtiyor. Antep fıstığı ticareti yapanlar ise, fiyatın bir miktar düşük olacağını, ancak Türkiye’nin rekabette öne çıkması için bu gerekliliğin oluştuğunu ifade ediyor. Üreticiler ise fındıkta olduğu gibi ‘müdahale fiyatı’ istiyor.



2. sıraya çıkacak



Antep fıstığında bir sezon ‘var yılı’, diğer sezon ise ‘yok yılı’ olarak geçiyor. Bir yıl ürün yeterli miktarda verime ulaşırken, diğer yıl çok az verim oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2016’da 170 bin ton olan üretim, 2017’de 78 bin, 2018’de 240 bin, 2019’da ise 85 bin ton olarak gerçekleşmiş.

Antep fıstığı üretiminde dünyada 3’üncü sırada bulunan Türkiye, 200 bin ton rekoltenin beklendiği İran’ı bu yıl geride bırakabilecek. ABD’nin rekolte tahmini ise 500 bin ton seviyesinde yapıldı. Fıstık ticareti yapanlar, Türkiye fıstığına tüm dünyanın ilgisini çekmek istediklerini, bu nedenle yüksek rekoltenin önemli olduğunu kaydediyor. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, uluslararası konjonktürde fıstık üretimi yapılan ülkelerde bu yıl verimin yüksek olacağını söyledi. Çıkmaz, “Fiyatların oluşması için erken bir dönem ama bu durum ve rekabet ortamı fiyatların düşüşünü getirebilir. Geçen yıl yok yılı olarak zorlandık. Bu yıl 300 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. İhracat yapabilmek çok önemli. Döviz girdisini artırmak istiyoruz. Dünya fiyatları daha düşük olduğu için rekabet şansımız azalıyor” diye konuştu.



‘22 TL’ydi 14 TL oldu’



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, tüccarların hasat olmadan alım yapmak için harekete geçtiğini belirtirken, oldukça düşük fiyatların verildiğini söyledi. Eyyüpoğlu, “Türkiye için bu kadar önemli bir ürünken; üretici maliyetini bile karşılayamıyor. Yurt dışına giderse fiyat artabilir ama çiftçinin elinden çıkmadan yurt dışına gitmesi lazım yoksa zaten tüccar aldıktan sonra ona yarıyor. Su altı dediğimiz yeni mahsul (suyun altında kalan ürün dolu demektir) geçen yıl 22 liradan satışa çıkmıştı, şimdi erkenci ürünlerde 14 liraya kadar düştüğünü gördük. Hükümetin tıpkı fındıkta olduğu gibi fıstık için de müdahale alımı yapmasını, taban fiyat uygulamasını bekliyoruz” dedi.



Üretici dostu politikalar sürecek



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep milletvekilleri ile tarımsal gelişmeler, yatırımlar ve üretim faaliyetlerini değerlendirdi. Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Antep fıstığı konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Bakan Pakdemirli, Twitter’daki mesajında; “Antep fıstığında rekolte tespit çalışmalarının ‘tahmin komisyonları’ tarafından yapıldığını ifade ederek, “Bakanlığımız dışında yapılacak tahmin ve yorumlara itibar edilmemelidir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretici dostu politikalara devam edecektir” dedi.



Lisanslı depo çağrısı



Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Twitter hesabında bölgedeki lisanslı depoyu ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar paylaşırken, “Fıstık üreticisi, ürününü lisanslı depoya bıraktığında ihtiyaç duyduğu nakit paraya çok uygun şartlarda ulaşabilecek. Piyasanın oturduğu dönemde de ürününü satıp borçlarını kapatabilecek. Çiftçilerimiz ihtiyaçtan dolayı ürünü tarlada satmak zorunda değil!” dedi.