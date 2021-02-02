Üretici - market makası kapanmıyor

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3.9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi.

Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.

İşte fiyat değişimi

Şemsi Bayraktar, ocakta markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişimin meydana gelmediğine dikkati çekerek, “Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34.59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27.14 ile ıspanak, yüzde 23.50 ile pırasa, yüzde 16.92 ile elma, yüzde 14.09 ile kuru soğan, yüzde 9.70 ile lahana, yüzde 9.02 ile patates, yüzde 6.68 ile havuç, yüzde 5.49 ile yumurta, yüzde 5.05 ile nohut takip etti” ifadelerini kullandı.

Markette görülen fiyat artışlarına da değinen Bayraktar, “Markette en fazla fiyat artışı yüzde 23.65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile beyaz peynir, yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile sivri biber, yüzde 12.77 ile tereyağı, yüzde 11.55 fındık, yüzde 9.58 ile yoğurt, yüzde 9.56 ile kuru üzüm, yüzde 8.38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6.73 ile limon takip etti” bilgisini verdi.

‘Çiftçinin borçlarına uzun vade yapılsın’

TZOB Başkanı Bayraktar, üreticilerin bin bir emekle ürettikleri üründen yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından bu dönemde çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekiyor. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır.”