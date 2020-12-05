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05.12.2020 - 12:05 | | AA

Üreticiler Rusya ve İtalya pazarı için mesai yapıyor

Muğla'da hasadına başlanan limon, iç piyasanın yanı sıra Rusya ve İtalya'ya da gönderiliyor.

Üreticiler Rusya ve İtalya pazarı için mesai yapıyor

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde narenciye yetiştiren çiftçiler ve tarım işçileri, limon hasadı için sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek işe koyuluyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, ağaçlardan özenle topladıkları meyveleri küfelere dolduruyor, ardından limonlar kasalara konuluyor.

Buradan traktörlerle tırlara taşınan limonlar, kalitesine ve çeşidine göre ayrıştırıldıktan sonra paketleniyor.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın Ege Bölgesi'nde narenciye, nar ve limon üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi.

Narenciye ve limon ihracatının bölge ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çöllü, "Hava koşulları nedeniyle limonda verim bu yıl önceki yıllara göre düştü. Yaklaşık 50 bin ton civarında limonun hasat edilmesi hedefleniyor. Bu yıl limon kesimine geç başladık. Tarım Kredi Kooperatifi de müdahalede bulunarak bu yıl tarlalardan ürün alımı yaptı. Bunun etkisiyle de limon kesimi ve satışı canlandı." dedi.

"Bölgenin limonu ihracata dayanıklı"

Sezonu dalında 3,5 liradan açan limonun şu an en düşük 2,5 liradan satıldığı bilgisini veren Çöllü, ihracatçı alımıyla limon satışının ve hasadının artacağını dile getirdi.

Çöllü, "Ortaca'da hasadını yaptığımız ilk limon İtalya'ya gidiyor, onun haricinde Rusya'ya da limon göndereceğiz. Sadece Ortaca'da her yıl 80 bin ton ürün hasadı yapılıyor ama bu yıl mevsimsel etkenler nedeniyle verim kaybı yaşandı. Dalaman ve Ortaca'da 100 bin ton üretim yapıyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 50'ye yakını ihracata gidiyor. Bu yıl iç piyasada mayer limonunun bitmesiyle bizim limonlarımız canlanacak. Bölgemizin limonu ihracata dayanıklı bir limon." diye konuştu. 

Çöllü, Balkan ülkeleri, Polonya ve Ukrayna'ya da limon ihracatı yapılmasının planlandığını ifade etti.

Rekolte düştü, fiyat arttı

Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 6 dönüm alanda limon yetiştiren Bahri Anlı da "Geçen yıl 2 liradan tarlada limon sattık ama şu an 3 liradan satış yapıyoruz ancak verim geçen yıla oranla biraz düştü. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel olur." dedi.

Anlı, ürünlerinin iç ve dış pazarda alıcı bulmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. 

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