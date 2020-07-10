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    HaberlerEkonomi Haberleri Üreticiye 651 milyon liralık ödeme başlıyor
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    10.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üreticiye 651 milyon liralık ödeme başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

    Üreticiye 651 milyon liralık ödeme başlıyor

    Bakan Pakdemirli şöyle dedi:

    “Yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemeleri saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Yapılacak destek ödemeleri yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize 484 milyon TL, hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize 112.5 milyon TL, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 11 bin 347 üreticimize 41 milyon TL, mazot gübre alan bazlı gelir desteği, zeytinyağı fark ödemesi desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13.5 milyon TL şeklindedir.”

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